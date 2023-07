Mercato NBA, Victor Oladipo torna ai Thunder via trade

Victor Oladipo è stato legato ad alcuni dei passaggi cruciali della storia recente dei Thunder. Ora, con il ritorno a Oklahoma City, che ha assorbito il suo contratto in scadenza da quasi 10 milioni di dollari, è il momento di metterli in fila. Nell’operazione i Miami Heat creano una trade exception per un valore equivalente (9.45 milioni). Oladipo è atteso all’ennesimo recupero da un infortunio – stavolta al tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2023