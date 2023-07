Mercato NBA, Rui Hachimura resta ai Los Angeles Lakers: accordo triennale da 51 milioni

Felice aggiunta in casa Lakers alla Trade Deadline di febbraio, Rui Hachimura ha contribuito largamente ad una brillante seconda parte di stagione per i gialloviola, fino alle Western Conference Finals. Ora il giapponese, restricted free agent in questa finestra di mercato NBA 2023, si è guadagnato la riconferma. Secondo quanto riferito da Shams Charania di The Athletic è pronto un triennale da 51 milioni di dollari. Hachimura ha già comunicato alla federazione nipponica la rinuncia ai Mondiali FIBA 2023, che dal 25 agosto si svolgeranno proprio tra Giappone, Filippine e Indonesia.

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2023