Mercato NBA, gli Atlanta Hawks scambiano John Collins: finisce a Utah

Gli Atlanta Hawks hanno scambiato John Collins con gli Utah Jazz. È questa la notizia della serata che sottolinea come il mercato NBA non si fermi mai. In cambio, gli Hawks ricevono Rudy Gay e una futura scelta del secondo giro. Con questa mossa, Atlanta abbassa sensibilmente il monte salari, poiché si liberano di un giocatore a cui spettano 78 milioni di dollari nelle prossime tre stagioni. La trade andata in porto, peraltro, ‘regala’ alla franchigia di Atlanta una trade exception da 25.3 milioni di dollari, la più grande mai creatasi nella storia NBA. Atlanta avrà un anno di tempo per utilizzarla. Lo scambio sarà ufficiale solo dopo il 6 luglio.

In questo senso, Utah fa un piccolo all-in, cercando di rinforzare il pacchetto lunghi già composto dall’All-Star Lauri Markkanen e il centro All-Rookie Walker Kessler. I Jazz nell’ultima annata si sono rivelati di tutto rispetto in zona offensiva sotto la guida di coach Will Hardy, e l’arrivo di Collins potrebbe aiutare Utah a tornare ai playoff della Western Conference la prossima stagione. Per Atlanta, l’acquisizione di Gay – il quale ha esercitato la sua player option da $ 6.4 milioni per la prossima stagione – consente agli Hawks di scendere al di sotto del limite apron fissato sui $ 182.5 milioni di dollari e sotto la soglia della luxury tax a quota 165 milioni per la stagione 2023-24. Tuttavia, la proprietà di Atlanta ha dato al direttore generale Landry Fields l’ok per tornare sopra la luxury tax dovesse essere necessario.

La partenza di Collins offre ad Atlanta un’opportunità in più per esplorare possibili estensioni contrattuali ai tre giovani giocatori principali in roster, stiamo parlando di Dejounte Murray, Onyeka Okongwu e Saddiq Bey.

