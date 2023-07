Mercato NBA, Pacers: Tyrese Haliburton come Paul George, quinquennale fino a 260 milioni di dollari

Soltanto Paul George, prima di Tyrese Haliburton, aveva firmato una Designated Player Extension con gli Indiana Pacers. Per il giocatore è decisamente il momento di festeggiare. Il valore dell’accordo quinquennale, in partenza dalla stagione 2024-2025, potrebbe salire fino a 260 milioni di dollari al raggiungimento di determinati obiettivi sanciti dal nuovo contratto collettivo, in vigore proprio dal 1 luglio 2023.

Già All-Star nell’annata appena conclusa, Haliburton percepirà 5.8 milioni nell’ultimo anno del suo rookie scale contract.

