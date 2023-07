Mercato NBA, Desmond Bane rinnova con i Memphis Grizzlies: arrivano 207 milioni di dollari

I Memphis Grizzlies e Desmond Bane hanno concordato un’estensione contrattuale sulla base di un quinquennale 207 milioni di dollari. Bisogna però ricordare che le nuove cifre si attiveranno dalla stagione 2024/2025 poiché la franchigia ha esercitato la team option da 3.8 milioni di dollari per la prossima annata sportiva.

In questo senso, Bane andrà a guadagnare 35 milioni il primo anno, più di 38 nel secondo anno, 41 nel terzo, 44 al quarto, per chiudere con 47 milioni di dollari nel quinto anno (stagione 2028/2029). Il 24enne ha viaggiato con una media di 21.5 punti, 5 rimbalzi, 4.4 assist in 58 partite nell’ultima regular season.

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2023