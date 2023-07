Intesa per un contatto annuale tra Dennis Smith Jr. e i Nets. Se si esclude la riconferma – comunque onerosa – di Cam Johnson, per i bianconeri l’approdo dell’ex Hornets e Knicks, tra le altre, rappresenta il primo vero rinforzo in vista della stagione NBA 2023-2024. La notizia è riportata da Shams Charania di The Athletic .

