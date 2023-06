Mercato NBA, Naz Reid rimane a Minnesota: triennale da 42 milioni

Nessun colpo di scena per i Minnesota Timberwolves che sono riusciti a trattenere alla base Naz Reid. La franchigia si è accordata sulla base di un contratto triennale da 42 milioni di dollari, con una player option presente per l’ultimo anno. L’ex giocatore di LSU, si era unito in origine a Minnesota nel 2019. Scelta particolarmente fortunata per il 23enne che nell’ultima stagione ha viaggiato con una media di 11.5 punti e 4.9 rimbalzi in soli 18.4 minuti a partita. Il giocatore ha tirato con il 53.7% dal campo e il 34.6 da dietro l’arco.

L’unica nota negativa dell’annata appena andata in archivio è riconducibile alla frattura al polso sinistro contro i Phoenix Suns lo scorso 29 marzo. Detto questo, Reid si è dimostrato più che capace di eccellere in una squadra che dovrà puntare all’accesso ai Playoff nella prossima stagione.

