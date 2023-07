Mercato NBA, Austin Reaves rimane ai Lakers: contratto da 56 milioni. Arriva anche Hayes

Austin Reaves ha accettato l’offerta di rinnovo da parte dei Los Angeles Lakers. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, il playmaker si è accordato sulla base di un quadriennale da 56 milioni di dollari. Si tratta di una mossa importante per la compagine di LeBron James che ha trovato in Reaves un terzo violino durante gli ultimi Playoff NBA.

In questo senso, i gialloviola hanno chiuso anche per Jaxson Hayes: il lungo ha firmato un contratto biennale al minimo salariale. Secondo anno in player option per l’ormai ex New Orleans Pelicans.

