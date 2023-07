Mercato NBA, Dennis Schroder non torna ai Lakers: firma con i Toronto Raptors

Dennis Schroder non farà rientro ai Los Angeles Lakers di LeBron James. Il playmaker, infatti, ha deciso di firmare con i Toronto Raptors e monetizzare un biennale di tutto rispetto: per lui sono previsti 25.43 milioni di dollari totali, più di 10 milioni l’anno.

Il tedesco nell’ultima stagione ha registrato un secondo ‘stint’ in gialloviola di tutto rispetto, guadagnandosi la fiducia del front office canadese che non ci ha pensato due volte a buttarsi su Schroder anche per sostituire Fred VanVleet il quale ha firmato un contrattone con Houston.

