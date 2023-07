Dante Exum riabbraccia la NBA: contratto garantito con i Dallas Mavericks

Una carriera NBA falcidiata da gravi infortuni, poi il rilancio in Europa con la maglia del Partizan Belgrado. Fresco di titolo ABA, la Lega Adriatica, Dante Exum ritrova ora una chance per mettersi in luce negli USA. I Dallas Mavericks gli hanno infatti offerto un contratto annuale garantito. A confermare l’intesa raggiunta con i texani è stato proprio l’agente del giocatore Brandon Rosenthal, a ESPN. Decisivo con ogni probabilità l’apporto di Dennis Lindsey, da poco inseritosi nel front office Mavs. Fu proprio lui a spendere su Exum la quinta chiamata al Draft NBA.

