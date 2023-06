Niente Phoenix Suns o Los Angeles Lakers per Kyrie Irving. Il giocatore ha deciso di rifirmare con i Dallas Mavericks sulla base di un contratto triennale da 126 milioni di dollari. Il playmaker torna così alla base dopo l’esperimento negli scorsi mesi con Luka Doncic che non ha convinto gli analisti NBA. Da capire, ora, cosa succederà nella offseason di Dallas che vuole tornare ad essere una contender per il titolo.

