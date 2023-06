Non ci sono sorprese in casa Milwaukee Bucks con il front office che chiuso per il rientro alla base di Khris Middleton. Il giocatore negli scorsi giorni aveva rifiutato di esercitare la sua player option per andare alla ricerca di un accordo di più lunga durata. Secondo gli insider NBA, la spalla di Giannis Antetokounmpo firmerà a breve un triennale da 102 milioni di dollari.

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2023