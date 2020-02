Mercato NBA 2020: tutti i movimenti fino alla trade deadline

La trade deadline, fissata per le 21:00 ora italiana di giovedì 6 febbraio, è quella soglia oltre la quale non si possono più scambiare giocatori. Il giorno dei botti di mercato, insomma. Qui tutte le notizie, raccolte in questi 2 ultimi giorni di mercato NBA 2019/2020:

5 Febbraio

– Conclusa nella notte una trade che ha coinvolto 4 franchigie e 12 giocatori tra cui Clint Capela e Nené

– I New Orleans Pelicans sembrano non voler più cedere Jrue Holiday

– Gli Atlanta Hawks hanno tagliato Chandler Parsons e il suo contratto pesante

– I New York Knicks hanno licenziato Steve Mills

6 Febbraio

– Andre Iguodala va ai Miami Heat! Danilo Gallinari potrebbe raggiungerlo a breve

– Memphis ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Dillon Brooks

– I Golden State Warriors hanno scambiato Alec Burks e Glenn Robinson III con i Philadelphia 76ers

Articolo in aggiornamento