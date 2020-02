A soli pochi minuti dal termine della sessione di mercato NBA, i Detroit Pistons hanno finalizzato una trade con i Cleveland Cavaliers che porterà in Ohio Andre Drummond. Il centro termina così la sua avventura con la compagine del Michigan dopo 8 anni di permanenza. A darne notizia è stato Shams Charania, insider di The Athletic.

Pistons will receive Brandon Knight, John Henson and a second-round pick form the Cavaliers for Andre Drummond, per sources.

Cleveland, per assicurarsi il giocatore, si è dovuta privare di Brandon Knight, John Henson e una scelta del secondo giro del Draft 2023. Con questa mossa, i Pistons scendono sotto la luxury tax di 1.7 milioni di dollari.

Future second-round pick to the Pistons — lesser of Golden State or Cleveland's 2023 pick, source tells ESPN. Knight and Henson too.

