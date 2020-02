Mercato NBA, Gli Atlanta Hawks tagliano Nenê

È durata meno di 48 ore l’avventura agli Atlanta Hawks per Nenê. Il centro brasiliano era arrivato via trade dagli Houston Rockets insieme a Clint Capela, nell’ormai famosa mossa di mercato che ha coinvolto 4 squadre e 12 giocatori in tutto. Il giocatore classe 1982 è stato tagliato dagli Hawks. Il suo salario per il 2020/2021 sarebbe stato garantito per 2.7 milioni di dollari se fosse rimasto in roster oltre il 15 febbraio.

Atlanta makes it official and has waived Nene. They will incur a $2.6M cap hit this season. His $2.7M salary for 2020/21 would have been guaranteed if he was not waived by Feb. 15.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 6, 2020