Le parti si stanno avvicinando. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, i Miami Heat starebbero lavorando con l’entourage di Danilo Gallinari sulla contestuale estensione contrattuale. La franchigia della Florida non vorrebbe vincolarsi a lungo con il giocatore per arrivare all’estate 2021 con una certa flessibilità sul Salary Cap in maniera tale da poter competere con le altre squadre per arrivare ad uno dei numerosi grandi nomi disponibili. Si spiega anche così l‘accordo biennale con Andre Iguodala con una team option proprio per la stagione 2021-22.

Il Gallo, attualmente, vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno 2020 ed è alla ricerca di un accordo pluriennale di livello per i suoi ultimi anni di carriera. Chiaro che serve anche uno sforzo da parte di Miami per accelerare le operazioni e venire a capo di una probabile trade con gli Oklahoma City Thunder che chiuderebbe lo scambio a 3 squadre parzialmente messo in piedi con il coinvolgimento di Memphis con il già citato Iguodala.

Miami and reps for OKC’s Danilo Gallinari were working on a contract extension overnight to help finalize three-team trade, league sources tell ESPN. The challenge: Miami’s desire to preserve cap space for 2021. He can become a free agent this summer. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Il tempo stringe, alle 21 di stasera la trade deadline ufficializzerà la fine della sessione di mercato NBA.

