Mercato NBA, James Johnson finisce a Minnesota: 3 squadre in 3 ore

Dura pochissimo l’avventura di James Johnson ai Memphis Grizzlies. Il giocatore infatti era approdato nella città natale di Elvis solo poche ore fa, coinvolto nello scambio che ha portato Crowder in Florida. A quanto pare a Memphis il giocatore non interessava ed è stato immediatamente girato ai Minnesota Timberwolves in cambio di Gorgui Dieng. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski dal suo account Twitter.

Minnesota has joined the Miami-Memphis deal — and will trade Gorgui Dieng for James Johnson, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Il centro senegalese andrà così a fare da riserva a Valanciunas. Difficile infatti un ruolo da protagonista per lui, date le prestazioni di primissimo livello che sta offrendo il centro lituano in queste ultime settimane. Johnson, invece, sarà l’ennesimo volto nuovo nello spogliatoio di Minnesota, che nel frattempo ha anche salutato Wiggins per accogliere D’Angelo Russell.

Johnson quest’anno ha toccato il parquet solamente in 18 occasioni, con una media di 5.7 punti 2.9 rimbalzi e 1.2 assist a partita. Lontano ricordo del giocatore che aveva convinto la dirigenza Heat a firmarlo a 15 milioni.

Per ora al buon Johnson non rimane che starsene sul divano e cercare di capire per dove dovrà comprare il biglietto aereo. Anche perché se provasse a seguire il suo cartellino, avrebbe già cambiato 3 città in 3 ore, percorrendo qualcosa come 3.000 km. Si, li abbiamo contati.

