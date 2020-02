In queste ultime ore di mercato NBA, i Miami Heat stanno cercando di trasformarsi definitivamente in un contender per il titolo. La franchigia della Florida, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, ha chiuso per Andre Iguodala. Memphis, in cambio, riceverebbe Justin Winslow e uno scelta del primo giro al Draft. L’ex giocatore degli Warriors, una volta unitosi con Miami, firmerà quindi un’estensione contrattuale di due anni da 30 milioni di dollari totali.

Secondo quanto riporta ESPN, il secondo anno di contratto sarà regolato da una team option per dare flessibilità ai Miami Heat per 2021 quando diversi giocatori di livello saranno free agent. Nel frattempo il front office sta lavorando per allargare la trade con un terza squadra, ossia gli Oklahoma City Thunder, per arrivare anche a Danilo Gallinari. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un accordo vicino, con i Thunder che richiedono esplicitamente di togliere la protezione top-14 legata alla scelta al primo giro del Draft 2023 già ricevuta da Miami. Solo in questo caso la trattativa potrebbe sbloccarsi.

Nel frattempo, l’italiano, interrogato nel post partita contro i Cleveland Cavaliers in cui ha messo a segno 15 punti, ha commentato in questo modo le voci di mercato intorno a lui:

“I miei genitori mi hanno insegnato una cosa molto importante quando ero bambino: non leggere i giornali. E io ho sempre seguito il loro consiglio, soprattutto nel giorno della partita”

