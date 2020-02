Mercato NBA, Jordan Bell a Memphis in cambio di Bruno Caboclo

Continuano le novità in queste ultime ore di Mercato NBA 2020.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarovski di ESPN, i Memphis Grizzlies hanno appena finalizzato uno scambio con gli Houston Rockets.

Questi ultimi hanno spedito Jordan Bell, acquistato nella trade per Robert Covington, in cambio del giocatore dei Grizzlies Bruno Caboclo. Nella trade sono state incluse anche delle scelte del secondo giro future.

Houston has traded Jordan Bell to Memphis for Bruno Caboclo, source tells ESPN. Teams exchange second-round picks too. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Si vedrà cosa decideranno di fare le due franchigie con i rispettivi nuovi arrivati. I Memphis Grizzlies possono tranquillamente aggiungere Jordan Bell in un contesto di squadra nuovo per tutti, visti i recenti movimenti di mercato. Questa è sicuramente la condizione giusta per permettere al giocatore di emergere, dopo diverse stagioni passate nell’ombra. I Rockets, probabilmente, lavoreranno sulle finanze della squadra, dunque l’arrivo di Caboclo sarà inevitabilmente utile a tale scopo.

Scopri QUI tutti i movimenti LIVE di questa sessione di Mercato NBA 2020