Mercato NBA, nuovo scambio tra Heat e Memphis: coinvolti Crowder e Waiters

I Miami Heat hanno accolto Andre Iguodala in uno scambio con i Memphis Grizzlies mercoledì sera. Come riportato da Adrian Wojnarovskj di ESPN, una nuova trattativa si è conclusa tra le due franchigie. I Miami Heat, infatti, hanno ottenuto Jae Crowder e Solomon Hill in uno scambio che porterà ai Memphis Grizzlies Dion Waiters e James Johnson.

Miami has agreed to trade Justise Winslow, Dion Waiters and James Johnson to Memphis for Andre Iguodala, Solomon Hill and Jae Crowder, league sources tell ESPN. No picks in the deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Crowder, con 45 partite svolte con la divisa dei Grizzlies, in questa stagione ha giocato con una media di 10 punti, 6,2 rimbalzi, 2,8 assist in 29.4 minuti di impiego a partita. Le percentuali al tiro recitano 36.8% dal campo e il 29.3% percento da tre punti. Sebbene Crowder non offra molto offensivamente parlando, è risaputo che sia un ottimo difensore che può lavorare in più posizioni.

Hill invece, parte meno rilevante di questo accordo, ha giocato 48 partite quest’anno, realizzando solamente 5.7 punti, 3 rimbalzi e 2 assist per gara. Probabilmente non ricoprirà un ruolo definito all’interno del team.

Con questo scambio, i Miami Heat si liberano di un enorme peso che stava danneggiando il clima dello spogliatoio e l’immagine della franchigia: Dion Waiters. Richiamato più volte per cattiva condotta e eccessive lamentele, il giocatore aveva danneggiato molto le relazioni con i compagni di squadra e la dirigenza. Spedirlo a Memphis è stata un’ottima opportunità per i Miami, e magari lo sarà anche per Waiters stesso, che avrà la possibilità di riscattarsi in un contesto nuovo e con la presenza del giovane brillante Ja Morant.

Leggi anche:

Mercato NBA 2020: tutti i movimenti fino alla trade deadline

Mercato NBA, Knicks vicini a un accordo con Leon Rose

Mercato NBA, si complica il passaggio di Gallinari a Miami