Mercato NBA: Jabari Parker ed Alex Len a Sacramento in cambio di Dewayne Dedmon

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Sacramento Kings avrebbero lasciato partire Dewayne Dedmon e un paio di seconde scelte al Draft in direzione Atlanta ricevendo in cambio i contratti di Jabari Parker ed Alex Len.

Sacrameto is trading Dewayne Dedmon to Atlanta for Jabari Parker and Alex Len, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Atlanta also gets two second round picks.

