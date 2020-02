Il mercato NBA finalmente si infiamma in queste ultime ore precedenti alla trade deadline. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, infatti, i Golden State Warriors hanno concluso una trade che porterà D’Angelo Russell ai Minnesota Timberwolves in cambio di Andrew Wiggins, una scelta protetta top-3 del primo giro del Draft 2021, una scelta del secondo giro sempre del Draft 2021 (anziché 2022 come erroneamente riportato da Woj in origine, ndr). La franchigia di San Francisco spedisce a Minneapolis anche Jacob Evans e Omari Spellman.

Golden State has agreed to trade D'Angelo Russell to Minnesota for a deal that includes Andrew Wiggins, a 2021 protected first-round pick and a 2022 second-round pick, league sources tell ESPN. Warriors will send Jacob Evans and Omari Spellman to Timberwolves too. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Già dalla scorsa estate, Minnesota aveva tentato di firmare il giocatore durante la free agency, senza successo. Ora la franchigia, forse anche smossa dalle ultime polemiche parole di Karl-Anthony Towns sull’andamento della squadra, può cominciare a ricostruire.

Timberwolves 2021 pick protected to No. 3, and becomes unprotected in 2022, per sources. Minnesota kept pushing for Russell, who it has wanted since summer free agency and finally got the point guard Gerssson Rosas imagined pairing with KAT. https://t.co/kfDNvsdBHX — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

