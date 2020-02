Nonostante l’inesorabile avvicinamento della dead tradeline NBA, i New Orleans Pelicans hanno dimostrato di avere le idee chiare riguardo il futuro di Jrue Holiday.

Pur essendo l’ora X fissata per la giornata di domani alle 15:00, la franchigia della Louisiana non sembra essere minimamente interessata a forzare la mano per trovare una nuova sistemazione alla guardia, confidando nell’arrivo di offerte più remunerative.

New Orleans continues to be content with Jrue Holiday remaining on roster through Thursday’s NBA Trade Deadline, league sources tell ESPN. The kind of overwhelming offer it would take to pry Holiday hasn’t surfaced in the marketplace.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020