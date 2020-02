Dopo lo scambio extra large ufficializzato nella notte tra gli Houston Rockets, i Minnesota Timberwolves, i Denver Nuggets e gli Atlanta Hawks, questi ultimi, per accumulare lo spazio salariale necessario ad operare la trade, hanno deciso di tagliare Chandler Parsons.

Come riportato infatti da Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia della Georgia ha indicato nel giocatore il primo tassello sacrificabile dello scacchiere Hawks.

Atlanta is waiving Chandler Parsons and his expiring $25.1M contract to create roster space to complete four-team trade, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020

Il giocatore, all’ultimo anno di un contratto che gli permetterà di incamerare ben 25,1 milioni, era stato recentemente vittima di un grave incidente automobilistico, i cui traumi riportati sarebbero gravi al punto tale da non consentirgli un rientro in NBA.

Per il giocatore, ormai prossimo dallo spegnere 32 candelini, molto probabilmente questo incidente segnerà l’epilogo della sua carriera sportiva.

Dopo essere stato acquisito dai Memphis Grizzlies in cambio di Solomon Hill e Miles Plumlee, in questa stagione Chandler Parsons ha indossato la maglia degli Atlanta Hawks solamente in cinque occasioni, collezionando una media di 2 punti e 1 rimbalzo in 10 minuti di utilizzo.

Leggi anche:

Risultati NBA: LeBron spazza via gli Spurs, Giannis batte Zion, (quasi) triple doppie per Harden e Jokic

NBA, Dwight Howard torna sulla morte di Kobe: “Mi ha toccato molto”

Mercato NBA: Minnesota prepara uno scambio per arrivare a D’Angelo Russell