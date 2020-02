L’operazione che ha portato Marcus Morris ai Los Angeles Clippers faceva parte di un accordo ben più ampio. Infatti, la franchigia californiana ha chiuso anche con i Washington Wizards in una trade a 3 squadre che porterà sulla West Coast anche Isaiah Thomas. Per contro, Jerome Robinson si unirà invece alla compagine capitolina, mentre Moe Harkless e una scelta al primo giro del Draft 2020 cadono sotto la proprietà dei New York Knicks.

The Clippers, Knicks and Wizards have agreed to a three-team trade that will land Marcus Morris and Isaiah Thomas with the Clippers, league sources tell ESPN. Jerome Robinson will join the Wizards, Moe Harkless and a 2020 first-round pick to the Knicks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

A riportare la notizia è stato l’impeccabile Adrian Wojnarowski proprio a pochissimi minuti dalla chiusura di questa sessione di mercato NBA. Isaiah Thomas, in questa stagione, sta viaggiando con una media di 12.2 punti + 3.7 assist in 23.1 minuti sul parquet. Dopodiché i Clippers procederanno con il tagliare il giocatore.

The Clippers will not be keeping Isaiah Thomas, acquired today from Washington in three-team deal with Knicks that brought Marcus Morris to LA and send Moe Harkless/picks to NYC, per league source. — David Aldridge (@davidaldridgedc) February 6, 2020

Scopri QUI tutti i movimenti LIVE di questa sessione di Mercato NBA 2020

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, scambio tra Nuggets e Wizards: coinvolti Napier e McRae

Mercato NBA, I Clippers si accordano con i Knicks per Marcus Morris: la trade

Mercato NBA, I Detroit Pistons spediscono Andre Drummond a Cleveland