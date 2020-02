Mercato NBA, scambio tra Nuggets e Wizards: coinvolti Napier e McRae

Ore infuocate quelle prima delle trade deadline NBA, fissata per le 21:00 italiane, nel corso delle quali abbiamo assistito a numerosi scambi, su tutti quelli che hanno coinvolto D’Angelo Russell e Andre Drummond. Così, anche Shabazz Napier e Jordan McRae si aggiungono alla lunga lista dei giocatori scambiati (che potete trovare in questo articolo), come riportato da Candace Buckner di Post Sports:

The #Wizards are trading Jordan McRae to the Denver Nuggets for Shabazz Napier, the Post has learned. — Candace Buckner (@CandaceDBuckner) February 6, 2020

I Denver Nuggets avevano ottenuto Shabazz Napier nello scambio a quattro squadre che ha portato Clint Capela agli Atlanta Hawks nella giornata di ieri: così, l’ex Minnesota Timberwolves non vestirà mai la canotta della franchigia del Colorado. In questa stagione, cominciata appunto con i Wolves, Napier ha tenuto medie di 9.6 punti e 5.2 assist in 23 minuti di gioco a serata, tirando con poco più del 29% da dietro l’arco dei tre punti.

Jordan McRae, invece, conclude la sua esperienza con Washington dopo due anni, il primo dei quali trascorso facendo la spola tra G League (dove ha segnato un career high da 54 punti nel gennaio 2019) e Wizards; in questa stagione, invece, è sceso in campo in 29 occasioni con la squadra capitolina, segnando 12.8 punti di media in poco più di 22 minuti a serata.

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, Golden State saluta D’Angelo Russell: va a Minnesota