Mercato NBA, Philadelphia spedisce James Ennis ad Orlando

Con il mercato NBA ormai chiuso, dopo le bombe di mercato (su tutte le trade che hanno coinvolto D’Angelo Russell e Andre Drummond, ora giocatori Timberwolves e Cavaliers rispettivamente) vanno a rifinirsi anche i trasferimenti di contorno, in modo tale che le franchigie NBA possano limare i propri roster. Così, i Philadelphia Sixers cedono James Ennis agli Orlando Magic in cambio di una scelta al secondo giro, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN:

Philadelphia has traded James Ennis to Magic for a second-round pick, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

L’ala ventinovenne vede così terminare l’esperienza biennale a Philadelphia, con i quali ha giocato 67 partite complessive, partendo dall’inizio in sole due occasioni, per una media di poco superiore ai 15 minuti a partita, in cui ha tenuto medie di 5.7 punti e 3.2 rimbalzi a serata.

