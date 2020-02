Mercato NBA, colpo Phila: presi Alec Burks e Glenn Robinson III

Finalmente a Phila arrivano i rinforzi. Nella notte infatti i 76ers si sono assicurati i servigi di Alec Burks e Glenn Robinson III, spedendo in cambio ai Golden State Warriors una seconda scelta al Draft 2020 (via Dallas), una del 2021 (via Toronto) e una del 2022 (via Denver).

Gran mossa dunque da parte della dirigenza Sixers, che sacrificando relativamente poco si è portata a casa due veterani con punti facili dalla panchina, finora il punto debole della squadra. In questa stagione con la maglia dei vice campioni in carica infatti, Burks e Robinson III si sono rivelati estremamente efficaci (16 punti di media il primo e 13 il secondo, rispettivamente col 38% e il 40% dall’arco), cosa che potrà tornare utilissima a coach Brown specialmente in ottica Playoff.

Secondo quanto riferito da alcuni insiders di ESPN però, le ricerche di Philadelphia non sarebbero finite qua, con la speranza di riuscire a racimolare qualche altro pezzo che li possa davvero trasformare in una contender a tutti gli effetti.

Leggi anche:

Mercato NBA: Andre Iguodala va a Miami, anche Gallinari vicino alla trade

Mercato NBA 2020: tutti i movimenti fino alla trade deadline

Mercato NBA: i Lakers ci provano con Schröder e Dinwiddie