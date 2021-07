Il Draft NBA 2021 scelta per scelta

* i texani mantengono la scelta. Avevano il 52.1 percento di possibilità di finire in Top 4. Se fosse caduta dalla 5 in giù, la scelta sarebbe andata a OKC e Houston avrebbe ottenuto la scelta #18 dai Miami Heat

**scelta di Minnesota arrivata nella trade che portato Andrew Wiggins in California. Scelta che sarebbe rimasta ai Timberwolves se in top 3.

***scelta dei Bulls coinvolta nella trade per Nikola Vuvevic, alla deadline 2021. Sarebbe rimasta a Chicago se in top 4. Chicago manderà a Orlando una 1ª scelta protetta top 4 nel 2023, che diventerebbe top 3 l’anno successivo, fino a convertirsi in 2ª, in caso, nel 2026 o 2027.

****scelta di New Orleans, arrivata all’interno della trade che ha portato a Memphis Adams & Bledsoe e Valanciunas a NOLA.

º arrivata tramite Boston all’interno della trade che ha portato Kemba Walker ad OKC. è poi passata dai Thunder ai Rockets nella notte del Draft in cambio di due prime scelte future.

ºº scelta di Memphis, arrivata in Louisiana all’interno della trade che ha portato a Memphis Adams & Bledsoe e salutato Valanciunas.

‡‡ scelta dei Los Angeles Lakers passata agli Wizards dopo la trade che ha coinvolto Russell Westbrook, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma e Montrezl Harrell.

ººº arrivata all’interno del più complesso scambio del 2019 che ha portato Westbrook a Houston e CP3 in Oklahoma.

× scelta di New York passata a Charlotte nella notte del Draft in cambio di una prima scelta futura.

‡ scelta di Dallas, arrivata ai Knicks nel pacchetto trade che ha portato Porzingis in Texas il 31 gennaio 2019 e mandata dai bluarancio ai Los Angeles Clippers in cambio della #25 del Draft 2021.

^ scelta di Portland, acquisita nella trade che ha portato Robert Covington ai Blazers in cambio di Trevor Ariza e di un’altra scelta al primo giro al Draft 2020

^^ in origine di Milwaukee e acquisita tramite swap di una scelta al secondo giro per una del primo dei Bucks la quale era protetta 1-9. Tutto questo nella trade con Houston per arrivare a PJ Tucker.

‡‡‡scelta dei Los Angeles Clippers passata ai Knicks in cambio della #21 del Draft 2021.

^^^ arrivata da Phoenix nella trade chiusa con Brooklyn per Landry Shamet.

^^^^ scelta degli Utah Jazz passata a Memphis nella notte del Draft in cambio della #40 di Memphis e due seconde scelte ai futuri Draft

