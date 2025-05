Mercato NBA, LeBron James non dovrebbe testare la free agency: le novità

Cosa farà LeBron James quest’estate? La domanda sorge per diverse ragioni. La sua età avanzata (40 anni ormai), dopo 22 stagioni trascorse sui campi da gioco. Data la sua situazione contrattuale, visto che l’ala ha un ultimo anno di contratto in “player option”. Sta a lui attivarla o meno e, se sceglierà di farlo, riceverà 52.6 milioni di dollari la prossima stagione. A quanto pare, questo è lo scenario più probabile al momento e potrebbe significare che LeBron James giocherà la sua ultima stagione NBA, dato che finora ha avuto l’abitudine di rifiutare la sua “opzione giocatore” per concatenare contratti di tipo 1+1. Queste le parole di Shams Charania a riguardo:

“Mi è stato detto che avrebbe attivato la sua opzione in contratto. Ha una ‘opzione giocatore’ pesante, ed è proprio questa l’idea, ossia di sfruttarla. Ci saranno lunghe discussioni tra lui e i Lakers per vedere come sarà la squadra, perché, che LeBron James giochi un’altra stagione o diverse, vuole giocare in una squadra competitiva.”

LeBron James-Lakers: la situazione

Il quattro volte MVP ha ancora un mese (la scadenza è il 29 giugno) per prendere una decisione e capire cosa fare con la franchigia di Los Angeles, che aveva già delineato i suoi piani per la offseason dopo l’eliminazione contro i Wolves al primo turno. Il nuovo presidente e direttore generale dei Lakers, Rob Pelinka, negli scorsi giorni era intervenuto in questa maniera:

“La fiducia che abbiamo in Austin Reaves, LeBron James e Luka Doncic non è mai stata così alta. Penso che questi tre ragazzi facciano cose straordinarie quando giocano insieme. E insieme faremo un lavoro migliore per assicurarci che siano circondati dalle persone giuste per avere successo”

