Anche i Brooklyn Nets decidono di muoversi sul mercato NBA e lo fanno a ridosso del Draft. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, infatti, i newyorchesi hanno spedito Landry Shamet in quel di Phoenix in cambio di Jevon Carter e la scelta numero 29 del Draft 2021.

Con questa mossa i Nets posseggono ora ben cinque scelte di cui due al primo giro (27 e 29) e tre al secondo giro (44, 49 e 59).

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021