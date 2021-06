Come un fulmine a ciel sereno, i Boston Celtics hanno dato il via alla sessione estiva di mercato NBA 2021. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, la franchigia avrebbe ormai chiuso una trade che porta Kemba Walker, la sedicesima scelta al Draft 2021 e una scelta al secondo giro del Draf 2025 agli Oklahoma City Thunder, in cambio di Al Horford, Moses Brown e una scelta del secondo giro 2023.

The Celtics are trading Kemba Walker, the No. 16 overall pick in the 2021 draft and a 2025 second-round draft pick to Oklahoma City for Al Horford, Moses Brown and a 2023 second-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2021

Sempre secondo quanto riporta ESPN, la prima mossa di Brad Stevens da President of Basketball Operations & General Manager permette a Boston di ‘liberarsi’ di 73 milioni di dollari dovuti ancora da contratto a Kemba, riportando alla base Horford – in attesa di capire se quest’ultimo rimarrà. I Thunder, invece, avranno ora tre scelte al primo giro all’interno del prossimo Draft e potranno capire come lavorare con Kemba in cabina di regia.

