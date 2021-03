Tutti gli occhi puntati su Aaron Gordon in casa Magic, ma il primo a lasciare la Florida è Nikola Vucevic. Il centro montenegrino è stato spedito a Chicago via trade con Al Farouq Aminu in cambio di Otto Porter Jr., Wendell Carter Jr. e due prime scelte, come precisato da Wojnarowski di ESPN.

The Orlando Magic are trading Nikola Vucevic to Chicago for Wendell Carter Jr. and Otto Porter, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

Entrambe le pick passate ora ai Magic (2021 e 2023) sono protette 1-4. La conferma arriva da K.C. Johnson di NBC Sports Chicago.

Confirmed: The 2023 first-round pick the Bulls will send to the Magic also is protected Nos. 1-4, per source. Both picks are protected Nos. 1-4. — K.C. Johnson (@KCJHoop) March 25, 2021

Tutte le mosse del Mercato NBA 2021