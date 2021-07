Mercato NBA, Russell Westbrook ufficiale ai Lakers!

Ora è ufficiale: Russell Westbrook vestirà la maglia dei Los Angeles Lakers nella prossima stagione. Dopo un’annata deludente, condizionata dagli infortuni, la dirigenza gialloviola ha voluto muoversi aggiungendo un’altra arma al proprio arsenale. L’MVP della stagione 2016-17, fresco del record di triple doppie, proverà ad aiutare LeBron James e Anthony Davis a bissare il titolo vinto nella bolla. Non sarà facile, ma Russ sicuramente avrà fame di vittoria.

The Washington Wizards have agreed to trade Russell Westbrook, 2024 second-round pick, 2028 second-round pick to the Los Angeles Lakers for Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell and No. 22 tonight, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021

Nella notte del Draft, Westbrook diventa quindi il primo MVP della storia della lega a venire scambiato per tre offseason consecutive. Prima i Rockets, poi i Wizards e ora i Lakers. I termini della trade sono i seguenti: da Washington, oltre a Russ, arrivano anche due scelte al secondo giro, la 2024 e la 2028. Mentre i gialloviola cedono nello scambio tre giocatori di rotazione importanti come Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope e Montrezl Harrell, oltre alla scelta numero 22 del Draft di stanotte.

Washington, sicuramente non una squadra in grado di competere per un titolo, si libera così di un contratto pesante come quello di Russ, che percepirà circa 44,2 milioni la prossima stagione e ha una player option per la 2022-2023 dal valore di oltre 47 milioni di dollari. Tommy Sheppard, GM dei Wizards, potrà continuare la sua opera di ricostruzione muovendo più facilmente i propri giocatori e ripartendo dai giovani. I tre ormai ex Lakers potrebbero dare il loro contributo, ma è più facile che arrivino delle trade prima della deadline con qualche squadra con ambizioni di titolo e bisogno di allungare le proprie rotazioni.

Resta ora solo da capire dove andrà Beal se effettivamente, come sembra certo, lascerà i Wizards quest’estate. Le pretendenti ci sono, e nella capitale statunitense ora si inizia davvero a sentire aria di rebuilding.

