NBA, Haliburton eroe di Indiana in questi Playoff: “Io sopravvalutato? Continuate a dirmi così”

Anche a Cleveland, Tyrese Haliburton ha dovuto ‘sopportare’ i cori dei tifosi di casa che lo davano per sopravvalutato. Tutto questo, in seguito ad un sondaggio interno effettuato tra i giocatori NBA che hanno votato il play di Indiana come giocatore effettivamente più sovrastimato. Un qualcosa che non è andato giù al play che durante il primo turno dei Playoff NBA 2025 contro Milwaukee ha regolato in un paio di occasioni i Milwaukee Bucks (ormai noto l’alterco tra il padre di Tyrese e Antetokounmpo), così come in casa di Cleveland nei primi due appuntamenti della serie.

I tifosi dei Cavs gli hanno urlato più volte “overrated”, cogliendo un po’ di sorpresa lo stesso giocatore che – in conferenza stampa post-partita – ha risposto in queta maniera:

“Non mi aspettavo un trattamento del genere, non sapevo che ci fosse del rancore, buon per loro. D’altronde ormai mi hanno appiccicato quell’etichetta e fin quando non uscirà il prossimo sondaggio, dove vedremo se sarò ancora il più sopravvalutato, con ogni probabilità me lo ripeteranno ovunque giocherò. Continuate pure a considerarmi sopravvalutato”.

