Russell Westbrook operato per due fratture alla mano destra

“Stamattina dovrò sottopormi a un intervento chirurgico alla mano destra per riparare due fratture che ho riportato durante la stagione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato durante l’anno e non vedo l’ora di tornare presto al 100%. Il ritorno è già in corso”.

Questo è quanto scrive Russell Westbrook nella sua newsletter. Non sono trapelate informazioni su queste due fratture della mano destra, ma non è la prima volta che l’MVP del 2017 si sottopone a un intervento chirurgico alla mano, dato che era già stato curato per una frattura alla mano destra nel 2014 ed era stato sottoposto a interventi chirurgici alla mano sinistra nel 2019 e nel 2024 per riparare lesioni ai legamenti e una frattura.

Si prevede che il playmaker 36enne tornerà in campo per l’inizio del prossimo ritiro, anche se alcuni insider NBA lo danno addirittura vicino al ritiro. Detto questo, resta da vedere se rimarrà con i Nuggets o con una nuova squadra, dato che ha un’opzione giocatore da 3.5 milioni di dollari da attivare per la prossima stagione. In caso contrario, diventerà free agent. A quel prezzo, rimane un solido sesto uomo per Denver, anche se il “Russ Rodeo” è ancora un esperimento.

“Il mio orgoglio è la mia capacità di essere una forza della natura in campo. Non importa come appare. Potrebbe essere una palla persa, potrebbe essere un tiro sbagliato, ma potrebbe essere una palla rubata, potrebbe essere una schiacciata. Potrebbe essere una tripla sbagliata, ma potrebbe anche essere una tripla vincente. Può essere tutte queste cose contemporaneamente”.

Leggi Anche:

Mercato NBA, LeBron James non dovrebbe testare la free agency: le novità