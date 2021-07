Nella calma piatta post-NBA Finals arriva un primo botto di mercato. Secondo quanto riportato magistralmente dal solito Adrian Wojnawoski, infatti, i New Orleans Pelicans avrebbero chiuso una trade con Memphis per liberarsi di Steven Adams, Eric Bledsoe, le scelte 10 e 40 del prossimo Draft e una scelta protetta del primo giro del Draft 2022 (via Lakers), in cambio di Jonas Valanciunas e le scelte 17 e 51 del Draft 2021.

BREAKING: Memphis is finalizing a trade to send Jonas Valanciunas and 2021 Nos. 17 and 51 picks to New Orleans for Steven Adams, Eric Bledsoe, 2021 picks Nos. 10 and 40 and a protected 2022 first-round pick via the Lakers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 26, 2021

Con questa mossa, New Orleans crea spazio salariale per agosto per poter trattenere eventualmente Lonzo Ball o per mantenere cap space per inseguire un free agent di livello durante l’offseason. Il nome di Kyle Lowry circola attorno a NOLA da diverse settimane.

Articolo in aggiornamento.

