Mercato NBA, PJ Tucker finisce ai Milwaukee Bucks: la trade con Houston

Dopo mesi di richieste e speranze, PJ Tucker può finalmente dire addio agli Houston Rockets. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, il lungo dei texani è pronto a fare le valigie per approdare ai Milwaukee Bucks. Lo scambio messo in piedi dalle franchigie vede lo stesso Tucker, insieme a Rodions Kurucks e una scelta al primo giro del Draft 2022 verso il Wisconsin in cambio di DJ Augustin, DJ Wilson e una scelta non-protetta al primo giro del Draft 2023.

Sources: Houston is trading PJ Tucker, Rodions Kurucs and Bucks’ 2022 first-round pick back to Milwaukee for DJ Augustin, DJ Wilson and 2023 unprotected first-round pick. Houston also gets right to swap its 2021 second-round pick for Milwaukee's FRP pick unless it falls 1-9.

