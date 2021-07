Mercato NBA, Mason Plumlee a Charlotte: scambio di scelte al secondo giro con i Pistons

Mason Plumlee passa agli Charlotte Hornets nella notte del Draft NBA 2021. Con questa mossa Detroit libera spazio salariale per garantirsi un più ampio margine di manovra in vista dell’imminente free agency. Plumlee lascia Motor City dopo una sola stagione. Come previsto dal suo contratto, solo parizialmente garantito per la stagione 2022-2023, il centro riceverà un bonus in caso di trade (trade kicker) del 10%.

La notizia è riportata da Adrian Wojnarowki di ESPN. Coinvolte nello scambio anche due scelte al 2° giro del Draft 2021: la 37 finisce in North Carolina, percorso inverso per la #57.

Detroit is finalizing a trade to send C Mason Plumlee and the No. 37 pick to Charlotte for the No. 57 pick, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021