Mercato NBA: tutti i colpi fino alla Trade Deadline 2023

La Trade Deadline della NBA per la stagione 2022/23 è prevista per giovedì 9 febbraio alle ore 21:00 italiane. Seguiamo le ultime ore di un mercato molto intenso, ricapitolando gli scambi precedenti e aggiornando con gli ultimi movimenti, man mano che arrivano.

NBA Trade Deadline 2022: gli affari conclusi sul mercato

6 febbraio

Il primo grande scambio di questa Trade Deadline: dopo aver richiesto la trade, Kyrie Irving viene scambiato ai Mavs. I Brooklyn Nets hanno ceduto la loro point guard, che andrà a formare un backcourt stellare con Luka Doncic a Dallas. Nell’accordo i Mavericks hanno acquisito anche Markieff Morris, mentre i Nets hanno ottenuto in cambio Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, la prima scelta del Draft del 2029 e due scelte al secondo giro. Tutti i dettagli dello scambio.

7 febbraio

I Miami Heat hanno mandato Dewayne Dedmon e una scelta al secondo giro del Draft del 2028 ai San Antonio Spurs in cambio di un corrispettivo in denaro. Si tratta di una mossa realizzata da Miami per evitare di pagare una quota di luxury tax e liberare al contempo un posto a roster. Trovate qui la notizia.

Anche i Sacramento Kings si muovono sul mercato e prendono dai Nets l’ala Kessler Edwards e un indennizzo in denaro, cedendo i diritti al Draft sul francese David Michineau. I Nets risparmiano in questo modo 8 milioni tra stipendio e luxury tax e liberano un posto a roster. La news.

8 febbraio

Mentre ci avviciniamo alla Trade deadline il mercato NBA si accende, e anche i Lakers si muovono sul mercato con un grande scambio. In una trade a tre che vede coinvolti i gialloviola con i Jazz e i Wolves, la squadra losangelina riceve D’Angelo Russell, Malik Beasley e Jarred Vanderbilt. Russell Westbrook è un nuovo giocatore di Utah, che acquisisce anche Nickeil Alexander-Walker e tre scelte al secondo giro. Mike Conley vola a Minnesota insieme a Juan Toscano-Anderson, Damian Jones e una scelta al primo giro del Draft 2027. Tutti i dettagli dello scambio.

Scambio tra Knicks e Trail Blazers: New York riceve Josh Hart e cede in cambio a Portland un pacchetto formato da Cam Reddish, Ryan Arcidiacono, Svi Mykhailiuk e una futura scelta al primo giro. La notizia la trovate qui.

Dopo quattro stagioni e mezza agli Spurs, Jakob Poeltl torna ai Toronto Raptors, dove aveva iniziato la carriera in NBA. La franchigia canadese ha ceduto in cambio a San Antonio Khem Birch, una scelta protetta al primo giro del Draft 2024 e due future scelte al secondo giro.

Con quasi assoluta certezza, possiamo dire che la seguente è la mossa più importante di questo mercato NBA: in una blockbuster trade i Phoenix Suns prendono Kevin Durant dai Nets. Anche T.J. Warren vestirà la maglia di Phoenix, che ha ceduto a Brooklyn Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, quattro prime scelte non protette al Draft (2023, 2025, 2027 e 2029) e un diritto al pick swap per il 2028. Tutti i dettagli del super scambio.