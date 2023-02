Mercato NBA, Golden State muove James Wiseman: scambio a 3 con Detroit e Atlanta

Annunciato in partenza nelle scorse ore, James Wiseman lascia ufficialmente i Golden State Warriors. Secondo quanto riporta Woj, infatti, i californiani spediscono il lungo ai Detroit Pistons. In cambio recuperano Saddiq Bey, che ha suscitato l’interesse di molte squadre. La franchigia campione NBA, girerà quindi lo stesso Bey verso Atlanta in cambio di ben cinque scelte del secondo giro.

Wiseman, scelta numero 2 nel Draft 2020, non è mai riuscito a imporsi nella rotazione di Steve Kerr, rallentato sensibilmente dagli infortuni. In questa stagione ha giocato solo 21 partite per 12.5 minuti di media, viaggiando a quota 6.9 ​​punti e 3.5 rimbalzi.

The Hawks are sending five second-round picks to the Warriors to acquire Bey, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

