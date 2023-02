Era nell’aria da alcune ore e alla fine si è concretizzata nella notte italiana una super trade a tre squadre tra Utah Jazz, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves:

I Lakers ricevono D’Angelo Russell (Minnesota Timberwolves), Malik Beasley e Jarred Vanderbilt (Utah Jazz)

I Timberwolves ricevono Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker (Utah Jazz) e scelte

I Jazz ricevono Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones (Los Angeles Lakers) e una scelta protetta 1-4 al primo giro del Draft 2027

Lakers che si liberano così di Russell Westbrook, spedendolo nello Utah, dopo il confronto verbale molto acceso avuto con Darvin Ham nell’intervallo della partita del record di LeBron James.

Il coach dei Lakers si sarebbe lamentato dell’atteggiamento avuto in panchina dal suo numero 0 dopo essere stato sostituito. Westbrook che molto probabilmente si accorderà con gli Utah Jazz per un buyout.

I gialloviola acquisiscono tre ottimi innesti per proseguire la corsa ai playoff NBA o quantomeno ai play-in.

Approdano, infatti, nella città degli angeli Jarrett Vanderbilt (buon difensore e rimbalzista), Malik Beasley (ottimo tiratore da dietro l’arco) e D’Angelo Russell. Quest’ultimo torna a vestire la maglia dei Lakers – squadra che aveva speso la seconda scelta assoluta del Draft 2015 per lui – dopo l’esperienza nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 in cui ha fatto registrare 14.4 punti, 3.5 rimbalzi e 4 assist di media.

Mike Conley lascia dopo 3 stagioni e mezza lo stato dei mormoni per approdare ai Minnesota Timberwolves ad occupare il posto vacante dello stesso “DLo”. Proprio pochi giorni fa Conley, che in maglia Jazz ha registrato un bottino di 13.8 punti, 3.1 rimbalzi e 5.8 assist ad allacciata di scarpe, si era espresso in questo modo in merito alla possibilità di essere scambiato:

“Sappiamo che nella nostra squadra molti giocatori sono richiesti ma abbiamo fatto molte cose buone. Se mai dovessi essere scambiato accetterei la decisione della dirigenza.”

Scambio importantissimo in vista della trade deadline di domani. Vedremo come si evolverà d’ora in poi la stagione delle squadre coinvolte in questa trade.

Minnesota gets 2024 lesser of Washington-Memphis second round pick and 2025 and 2026 second-round picks via Utah, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

