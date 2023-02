Mercato NBA, Atlanta spedisce Justin Holiday e Kaminsky a Houston: i dettagli della trade

Gli Atlanta Hawks hanno chiuso una trade sul mercato NBA con gli Houston Rockets: lo scambio coinvolge Justin Holiday e Frank Kaminsky che vengono spediti in Texas per Garrison Matthews e Bruno Fernando. Mossa da leggere in maniera conservativa per gli Hawks che cercando di tagliare i costi complessivi. Da segnalare l’arrivo ad Atlanta di Bey, nella trade con Warriors e Pistons.

The Hawks are trading Justin Holiday and Frank Kaminsky to Houston for Garrison Matthews and Bruno Fernando, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

