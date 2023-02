Dopo pochi giorni dalla richiesta ufficiale di cessione, Kyrie Irving è stato scambiato dai Brooklyn Nets. L’ultima notizia sul mercato NBA, infatti, riguarda l’ormai ex giocatore della compagine newyorchese che finisce così tra le fila dei Dallas Mavericks. Secondo quanto riporta Shams Charania, la trade sarebbe così composta: Irving va in direzione Dallas in cambio di Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, una scelta del primo giro Draft 2029 e due scelte (2027 e 2029) del secondo giro.

Wojnarowski ha provato a dare il dettaglio di come si è arrivati allo scambio tra Brooklyn e Dallas: nella giornata odierna c’è stata un’accelerata improvvisa nelle trattative con la franchigia di Mark Cuban, nonostante l’interessamento dei Lakers che hanno provato – in qualche maniera – a mettere sul piatto le proprie pedine. Detto questo, i Nets hanno preferito l’offerta dei Mavericks, composta da un playmaker e da un’ala, insieme a diverse scelte future al Draft.

Ricordiamo, inoltre, che Nico Harrison – GM di Dallas – è un ex manager di Nike e ha collaborato per diversi anni con lo stesso Irving nello sviluppo delle sue signature shoes. Kyrie arriva in Texas anche su desiderio di coach Jason Kidd che voleva affiancare una stella a Luka Doncic. I Mavericks valuteranno attentamente i comportamenti e le prestazioni dello stesso play, per poi capire quale offerta avanzare al giocatore nella prossima free agency.

Tax impact 💰Brooklyn: $108.95M to $80.1M =-$28.8M 💰Dallas: $31.7M to $60.5M= +$28.8M — Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 5, 2023

