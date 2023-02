Mercato NBA, I Knicks ottengono Josh Hart da Portland: i dettagli della trade

I Portland Trail Blazers hanno chiuso un accordo con i New York Knicks pochi minuti prima della loro partita serale al Moda Center contro i Golden State Warriors. Portland ha infatti deciso di spedire Josh Hart ai Knicks in cambio di Cam Reddish, Ryan Arcidiacono, Svi Mykhailiuk e una futura scelta al primo giro. Secondo quanto riferito, i Blazers riceveranno anche una scelta al primo giro del 2023 – protetta in Lottery – che, se non dovesse tramutarsi in tale, potrebbe trasformarsi in quattro future seconde scelte.

Hart è stato visto salutare i compagni di squadra in serata e tolto dalla lista dei presenti per il match contro gli Warriors, anche se inizialmente non era chiaro il motivo. Hart stava viaggiando con una media di 9.5 punti, 8.2 rimbalzi e 3.9 assist in questa stagione. Era approdato in Oregon lo scorso anno, proveniente via trade dai New Orleans Pelicans. Il 27enne è al secondo anno di un contratto triennale da 37.9 milioni di dollari.

The Knicks are trading Cam Reddish and a protected future first-round pick to the Blazers for Hart, sources tell ESPN. https://t.co/whB5mS8lfs — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Curiosa la reazione di Jalen Brunson – playmaker dei Knicks – che ha scoperto la notizia in tempo reale, dopo che la sua maglia è stata ritirata da Villanova. Brunson, lo ricordiamo, ha giocato con Hart proprio durante il periodo universitario. Vedendo la notizia su un cellulare ha subito festeggiato.

