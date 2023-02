NBA, Kyrie Irving commenta l’esordio con i Mavs e la trade di KD

Questa notte Kyrie Irving ha fatto il suo debutto in maglia Mavs nella partita contro i Clippers. I texani hanno battuto gli avversari per 110-104, e Irving ha subito realizzato una buona prestazione. Senza Luka Doncic, ancora fuori per l’infortunio al tallone destro, l’ex giocatore dei Nets ha subito preso in mano le redini dell’attacco. Ha giocato per 37 minuti, e ha messo a referto 24 punti, cinque assist e quattro rimbalzi, tirando 9/17 dal campo e 4/8 da tre. A fine partita, Irving ha commentato così il suo esordio con i Dallas Mavericks:

“E’ stato bello debuttare in questo modo. Le ultime 96 ore sono state parecchio lunghe, e ho anche perso qualche ora di sonno. E’ la prima volta che sono coinvolto in una trade nel mezzo della stagione, quindi è una nuova esperienza, ma sono felice di essere qui. La cosa più importante che dovevamo fare come squadra era non forzare troppo la palla per darla a me. Volevamo giocare in modo naturale. Non bisogna sempre che la palla arrivi a me. Gli altri possono giocare con la palla in mano, io posso giocare lontano dalla palla e tagliare”

Nella notte italiana è avvenuta una trade che ha attirato le attenzioni di tutta la NBA e che, in un certo senso, vede coinvolto da vicino lo stesso Kyrie Irving. I Brooklyn Nets hanno scambiato l’ex compagno di squadra Kevin Durant ai Suns, e in pochi giorni hanno così “dismesso” la coppia che avevano costruito nella offseason del 2019. Nell’intervista post partita Irving ha parlato anche dello scambio di KD ai Suns e della sua prima reazione:

“Non è la prima volta che saremo in due squadre diverse, l’uno contro l’altro. Spero che sarà felice e in salute, abbiamo parlato molto durante la stagione riguardo il nostro futuro, e ci siamo detti che ci continueremo a vedere in altri posti. Non c’è mai stato un momento in cui è stato arrabbiato con me per le decisioni che ho preso o viceversa, ci siamo sempre impegnati a capirci. Gli anni passano per lui come passano per me, sono felice che ora siamo in competizione nella stessa conference e gli do il benvenuto. Probabilmente lo vedrò più spesso e ci affronteremo più spesso. Non vedo l’ora di vederlo in campo, e sono grato che sia fuori da quella situazione [i Nets, N.d.R.]”

Leggi anche:

Mercato NBA, Kevin Durant saluta i Brooklyn Nets: scambiato con Phoenix!

NBA, frattura del massiccio facciale per Jaylen Brown dopo uno scontro con Tatum

Mercato NBA, concretizzata una trade a 3 squadre: Russell Westbrook finisce agli Utah Jazz