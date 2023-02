Mercato NBA, i Clippers muovono John Wall e prendono Eric Gordon: ecco la trade a 3 squadre

Una piccola blockbuster trade tra Memphis Grizzlies, Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Secondo quanto riportano diversi insider NBA, i californiani hanno spedito a Houston il playmaker, mentre assorbono nel proprio roster Eric Gordon. Quindi, i Clippers si sono mossi anche con i Grizzlies spedendo Luke Kennard in cambio di 3 scelte del secondo giro. Peraltro, Memphis spedisce Danny Green a Houston.

The Houston Rockets are acquiring John Wall in three-team deal with the Grizzlies and Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023