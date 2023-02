Altra mossa da segnalare sul mercato NBA da parte dei Los Angeles Lakers. Secondo quanto riporta Shams Charania, i gialloviola hanno scambiato Patrick Beverley: la sua destinazione sarà quella di Orlando, insieme ad una scelta del secondo giro al Draft. In cambio, i Magic spediscono in California Mo Bamba.

The Los Angeles Lakers are trading Patrick Beverley to the Orlando Magic for center Mo Bamba, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023