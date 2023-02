Mercato NBA, Denver spedisce Bones Hyland ai Clippers: i dettagli della trade

Bones Hyland sarà un nuovo giocatore dei Los Angeles Clippers. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, i Denver Nuggets hanno chiuso una trade con i californiani, ricevendo in cambio due scelte del secondo giro per quanto riguarda i Draft 2024 e 2025.

Clippers will send the Nuggets 2024 and 2025 second-round picks, sources tell ESPN. https://t.co/OGI8VqhdDC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023