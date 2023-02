Incredibile ma vero: Kevin Durant non è più un giocatore dei Brooklyn Nets. Secondo quanto riporta Shams Charania, infatti, il giocatore è stato trasferito ai Phoenix Suns via trade. In cambio Brooklyn riceve Mikal Bridges, Jae Crowder, Cam Johnson, 4 scelte future (2023, 2o25, 2027 e 2029) al primo giro + una pick swap. Questa mossa non è totalmente una sorpresa poiché sapevamo del forte interesse dei Suns su KD da diverso tempo.

La partenza di Kyrie Irving ha sostanzialmente spinto anche Durantula a chiedere di essere ceduto. Si chiude quindi il capitolo di Brooklyn con il tentativo – fallito – di creare i Big Three con KD – Harden – Irving. Sapevamo anche che i Suns erano pronti a fare un’offerta se Durant fosse stato reso disponibile dopo il trasferimento di Irving a Dallas.

The Nets are trading Kevin Durant to the Phoenix Suns for a package including Mikal Bridges, Cam Johnson, four first-round picks and additional draft compensation, league sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/fJoFHv3i7M — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Intervistato dopo il suo esordio con i Mavs – in cui ha trascinato la squadra alla vittoria sui Clippers con 24 punti a referto in 37 minuti – Irving ha commentato la trade di Durant in questa maniera:

“Sono solo felice che se ne sia andato da lì.”

